Патриарх Кирилл надеется, что его вспоминают добром на Украине

Патриарх добавил, что молится за Украину и любит украинский народ, который для него очень близок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что украинские священнослужители сохраняют добрую память о нем.

Патриарх рассказал в комментарии телеграм-каналу "Юнашев Live", что, будучи ректором Ленинградской духовной академии, обучал многих семинаристов, которые позднее стали священнослужителями на Западной Украине. "И сейчас большинство батюшек, особенно на Западной Украине - в Тернопольской, Львовской областях, я думаю, сохраняют добрую память о патриархе", - сказал он.

Патриарх добавил, что молится за Украину и любит украинский народ, который для него очень близок.