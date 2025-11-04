В Москве автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за тумана

По прогнозам синоптиков, с 02:00 до 09:00 мск 5 ноября в столице ожидается туман с видимостью 200-700 м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы призвали автомобилистов быть аккуратными на дорогах из-за тумана с видимостью 200-700 м, который ожидается ночью и утром 5 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, с 02:00 до 09:00 мск 5 ноября в столице ожидается туман с видимостью 200-700 м. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности в Москве и Московской области из-за тумана.