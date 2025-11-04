В Новгородской области открыли стелу воздушному снабжению блокадного Ленинграда

Мемориал на бывшем Хвойнинском аэродроме создан по инициативе жителей поселка и потомков летчиков МАОН на безвозмездной основе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 ноября. /ТАСС/. Памятник, посвященный воздушному снабжению блокадного Ленинграда, открыли в поселке Хвойная Новгородской области в День народного единства. Об этом ТАСС сообщила внучка командира экипажа Московской авиагруппы особого назначения (МАОН) Петра Колесникова, автор книги "Летчики особого назначения" Анна Белорусова.

"В поселке Хвойная Новгородской области торжественно открыли памятник, посвященный воздушному снабжению блокадного Ленинграда. Торжественное открытие памятника символически приурочено ко Дню народного единства. Сегодняшнее событие - это свидетельство живой памяти нашего народа. Карельский гранит славится своей долговечностью, и наш памятник сохранит эту историю на многие поколения вперед", - сообщила Белорусова.

Мемориал на бывшем Хвойнинском аэродроме создан по инициативе жителей поселка и потомков летчиков МАОН на безвозмездной основе. Автор памятника - заслуженный деятель искусств Республики Карелия скульптор Александр Ким. Природный камень - гранит двух редких оттенков - предоставили владельцы карельского карьера, братья Татаровы. Доставку из Петрозаводска и установку в Хвойной взяли на себя частные лица, жители Санкт-Петербурга.

Трехметровая стела из двух плит карельского гранита установлена в начале летной полосы, с которой транспортные самолеты с продовольствием вылетали в осажденный город и возвращались с эвакуированными жителями и ранеными защитниками Ленинграда. В ноябре 1941 года, когда норма выдачи хлеба была снижена до 125 граммов, воздушная трасса над Ладогой оставалась единственной транспортной связью города со страной. Мемориальная надпись с эмблемой гражданского воздушного флота выгравирована на плите, формой напоминающей хвостовую часть самолета. На уходящем ввысь "крыле" изображено звено "Дугласов", иллюстрация из боевого альбома МАОН.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой направил поздравление главе Хвойнинского муниципального округа Новгородской области Светлане Новоселовой в связи с открытием памятника героическим летчикам и всем, кто обеспечивал воздушное снабжение блокадного Ленинграда. "Этот монумент - не просто дань памяти беспримерному подвигу и мужеству защитников Отечества. Он служит мощным символом жизненной силы, человеческого духа и несгибаемой воли, которые позволили выстоять в те суровые годы. Для всех нас, и особенно для молодежи, он станет зримым воплощением истории, которую мы обязаны хранить и передавать из поколения в поколение", - отметил Швыдкой в обращении. Спецпредставитель президента поблагодарил руководство округа и всех причастных за сохранение исторической правды и увековечивание памяти о великом подвиге, подчеркнув огромное значение таких инициатив для патриотического воспитания.

"Здесь, на новгородской земле новгородские поисковики ведут большую работу, и по всей стране тоже. Но, наверное, самые главные слова благодарности Анне Юрьевне и ее соратникам и друзьям. Потому что благодаря ее энергии, благодаря ее личной памяти, семейной памяти, восстановились по крохам события, связанные с таким уникальным историческим фактом, как воздушный мост", - сказала председатель совета отделения Российского исторического общества в Новгородской области, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

История "воздушного моста"

Поселок Хвойная в годы Великой Отечественной войны выступал как административный центр по управлению сложным военным хозяйством, как база снабжения осажденного Ленинграда, как центр Ленинградского штаба по подготовке партизанских кадров и как крупный прифронтовой госпиталь.

Задание Государственного комитета обороны снабжать Ленинград продовольствием и эвакуировать население было возложено на Московскую авиагруппу особого назначения ГВФ - соединение транспортной авиации, сформированное в первые дни войны во Внуково из опытных гражданских летчиков для выполнения боевых задач верховного главнокомандования Красной армии. В начале октября 1941 года эскадрильи МАОН перебазировались на скрытые в лесах аэродромы у станций Хвойная и Кушавера, расширенные жителями поселков для работы транспортных самолетов. Каждое утро клинья тяжело груженных "Дугласов" вылетали по опасному ладожскому маршруту, находившемуся под контролем немецких истребителей. Обратными рейсами вывозили обессиленных от голода ленинградцев. За три месяца Ленинградской операции МАОН экипажи совершили 3 100 вылетов в осажденный город, доставив 4 325 тонн продовольствия и 1 271 тонну боеприпасов. Из Ленинграда были эвакуированы 50 099 человек.