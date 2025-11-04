В Москве открылась выставка с частично воссозданным залом Нюрнбергского трибунала

Отдельный стенд подготовлен в сотрудничестве с ТАСС

© Владимир Жучков/ ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Выставка "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" открылась во вторник в столичном выставочном зале "Манеж", в состав экспозиции входит частично воссозданный интерьер зала №600 Дворца народов в Нюрнберге, в котором проводился Нюрнбергский трибунал, передает корреспондент ТАСС.

Подготовленная Национальным центром исторической памяти при президенте РФ (НЦИП) экспозиция рассказывает о причинах организации беспрецедентного судебного процесса, деталях проведения трибунала и незавершенности реализованной Нюрнбергом денацификации.

Отдельный стенд подготовлен в сотрудничестве с ТАСС, на нем представлены кадры периода Великой Отечественной войны, рассказывающие о преступлениях нацистов.

Центром экспозиции является частично воссозданный интерьер зала №600 Дворца правосудия в Нюрнберге, в котором в 1945-1946 годах происходил Нюрнбергский трибунал. Интерьер зала пользуется большой популярностью, в нем активно фотографируются гости выставки.

Также на выставке представлены вещественные доказательства преступлений нацистов, обнаруженные Следственным комитетом России в местах массового уничтожения советских граждан. В их числе - детские игрушки, женские украшения и другие предметы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе НЦИП, 20 и 21 ноября в пространстве выставки пройдет международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", в ходе которого будет дана экспертная оценка современных вызовов и угроз сохранению исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн в контексте Нюрнбергского процесса.