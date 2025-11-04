В Москве открылась выставка с мощами святителя Луки и Знаменем Победы

В числе экспонатов, в частности, награды, форма и курительная трубка Иосифа Сталина, подлинные акты о капитуляции Германии и Японии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Выставка "Великая Победа" с уникальными артефактами Великой Отечественной войны открылась в столичном выставочном зале "Манеж" 4 ноября, в экспозиции представлены подлинное Знамя Победы, мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и подлинные акты о капитуляции Германии и Японии, передает корреспондент ТАСС.

Экспозиция выставки составляет 15 залов, в которых рассказывается вся история Великой Отечественной войны от нападения на СССР до проведенного после разгрома милитаристской Японии Токийского процесса.

В числе экспонатов - награды, форма и курительная трубка Иосифа Сталина, подлинные акты о капитуляции Германии и Японии, личные вещи героев Великой Отечественной Алексея Маресьева, Зои Космодемьянской и Людмилы Павличенко. Гостей выставки встречают мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и подлинное Знамя Победы.

В выставочном пространстве звучат песни военных лет, на стенах залов отражены стихи периода Великой Отечественной, а в самих залах во множестве представлены картины, посвященные событиям войны. Экспозиция дополнена инсталляциями, отражающими разрушения и триумфы военного времени.

По данным организаторов, всего на выставке предсталено более 700 экспонатов. Это уникальные архивные документы и музейные артефакты периода Великой Отечественной войны из 50 федеральных и ведомственных архивов и музеев России и Белоруссии, а также из частных коллекций.

Организаторы выставки: Патриарший совет по культуре, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное архивное агентство, правительство Москвы, Государственный архив Российской Федерации, Государственный Русский музей, фонд "Моя история", исторические парки "Россия - моя история".