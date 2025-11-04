Из-за русского языка в Одессе закрыли ночной клуб

По этой же причине в Харькове оштрафовали таксиста

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Известный ночной клуб Palladium закрыли по решению властей на время проверки из-за русскоязычной музыки. Об этом сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

В ночь на 2 ноября в клуб пришла полиция из-за русскоязычных песен, которым массово подпевали люди. "Сегодня подписал совместный с военным командованием приказ, которым запрещена работа гостинично-ресторанного комплекса Palladium на период проведения проверки по воспроизведению в нем русскоязычного контента", - написал Кипер в своем Telegram-канале.

Он также поручил всем местным органам "принять меры по предотвращению подобных нарушений и провести с предпринимателями четкое разъяснение требований законодательства".

В то же время языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская наложила штраф на таксиста из Харькова за то, что он отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Омбудсмен также направила обращения в Нацполицию и СБУ на сервис такси. Перевозчик сообщил, что бессрочно отстранил водителя от работы, а все остальные водители "получили обновленное сообщение с требованием обслуживать пассажиров исключительно на государственном языке".

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.