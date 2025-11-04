В АдГ выступили за репатриацию беженцев из Сирии

Сопредседатель партии Алис Вайдель также заявила, что сирийских беженцев необходимо лишить защитного статуса в ФРГ

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что сирийские беженцы должны быть лишены защитного статуса в ФРГ и возвращены на родину.

"Мы заявляем совершенно четко: сирийцы должны лишиться своего статуса беженца, поскольку причины их бегства больше не существуют. Эти люди должны вернуться на родину. Если они не уедут в добровольном порядке, их необходимо депортировать", - написала Вайдель в X.

В Германии усиливаются разногласия по вопросу депортации сирийских беженцев на родину. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц настаивает на скорейшем возобновлении депортаций. 3 ноября пресс-служба правительства сообщила, что он пригласил президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в ФРГ для обсуждения темы возвращения сирийцев на родину. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, наоборот, выступает против немедленной депортации.

30 октября министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время посещения пригорода Дамаска заявил, что находящиеся в ФРГ сирийские беженцы не смогут "в краткосрочной перспективе" вернуться на родину. Его слова спровоцировали ожесточенные дискуссии в правящей коалиции (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии) по вопросу репатриации сирийцев и едва не привели к открытому конфликту между МИД и МВД.

По данным внутриполитического ведомства ФРГ, по состоянию на август в Германии проживали более 950 тыс. сирийцев.