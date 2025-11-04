В МИД РФ назвали легендой умершего Юрия Николаева

Ведомство выразило соболезнования родным и близким ведущего

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи со смертью телеведущего и актера Юрия Николаева, назвав его легендой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

"С прискорбием узнали о кончине легендарного ведущего Юрия Александровича Николаева. Выражаем соболезнования родным и близким", - отметили в МИД РФ.

Как подчеркнули на Смоленской площади, буквально на днях, 1 ноября, отмечался 50-летний юбилей работы Николаева. К этой дате был приурочен специальный выпуск программы "Сегодня вечером". Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал передаче интервью, в котором рассказал о личном знакомстве. "С Юрием Александровичем Николаевым всегда приятно общаться. Помню, как видели его только по телевизору. Потом так случилось, что познакомились лично и продолжаем общаться регулярно", - сказал глава МИД РФ в интервью.