В полиции опровергли информацию о стрельбе на Винницкой улице в Москве

Участников конфликта установили, полицейские выясняют их местонахождение, принимают меры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Информация о стрельбе на улице Винницкой в Москве не подтвердилась, участников произошедшего там конфликта между мужчинами ищут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В связи с распространением в интернете информации об устроенной неизвестным стрельбе на западе столицы сообщили, что 2 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами во дворе жилого дома на улице Винницкой. "Прибывшими на место сотрудниками отдела МВД России по району Раменки граждан участвующих в конфликте обнаружено не было, факт стрельбы, предварительно, не подтвердился. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Участники конфликта установлены, полицейские выясняют их местонахождение, принимают меры. "По данному факту проводится проверка, по результатам которой действиям граждан будет дана правовая оценка в соответствии с законом", - подчеркнули в пресс-службе.