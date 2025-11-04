Дипломат Успенкий: страны Запада продолжают репрессии против СМИ России

Представитель РФ на заседании Четвертого комитета 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Вопросы, касающиеся информации" отметил, что глобальное медиапространство продолжает "подвергаться опасной фрагментации"

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Западные страны продолжают репрессии против российских журналистов и СМИ, особенно в Прибалтике, зачищая свое медиапространство от альтернативных точек зрения. Об этом заявил представитель РФ Евгений Успенский на заседании Четвертого комитета 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня "Вопросы, касающиеся информации".

"Вынуждены констатировать, что глобальное медиапространство продолжает сталкиваться с серьезными вызовами, подвергаться опасной фрагментации. Не прекращаются репрессии в отношении российских журналистов и средств массовой информации на Западе, особенно это проявляется в прибалтийских странах, которые выражаются в прямых запретах на деятельность, отказах в аккредитации и визах, блокировке счетов, давлении со стороны спецслужб, административных преследованиях и уголовных делах", - подчеркнул дипломат.

Как отметил Успенский, "по надуманным причинам происходит зачистка национального медиапространства от альтернативных точек зрения". "Подобная практика грубо противоречит международным обязательствам государств в области свободы выражения мнений и подрывает доверие к международным механизмам защиты журналистов", - сказал он.