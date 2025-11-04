На Камчатке запустили программу обучения противодействию БПЛА

Пройти обучение могут как участники СВО и члены их семей, так и безработные граждане

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Обучающая программа "Специалист по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и защита объектов" запущена в кадровом центре Камчатского края в рамках нацпроекта. Пройти ее могут как участники СВО и члены их семей, так и безработные граждане, об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"Программа запущена в рамках нацпроекта "Кадры", основная цель обучения - обеспечение жителей края востребованной квалификацией для последующего трудоустройства. Важно, что пройти обучающую программу могут как участники СВО и члены их семей, так и безработные граждане", - рассказали в правительстве края.

Там добавили, что в октябре в регионе был открыт специализированный центр для обучения и тренировок по управлению БПЛА. Он оснащен современным оборудованием и инновационным программным обеспечением, включая симулятор "Квадросим".