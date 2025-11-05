Следующая шестидневная рабочая неделя ожидает россиян не раньше 2027 года

В производственном календаре на 2026 год нет шестидневок, отметил обратил внимание председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Производственный календарь на 2026 год не предусматривает шестидневок, поэтому столь продолжительных рабочих недель, как в нынешнем ноябре, у россиян не будет как минимум до 2027 года. На это в беседе с ТАСС обратил внимание председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Перед празднованием Дня народного единства россияне работали шесть дней - с 27 октября по 1 ноября. Производственный календарь на 2027 год еще не принят, правительство утвердит его осенью 2026 года.

"Если мы посмотрим на утвержденный производственный календарь на 2026 год, то мы видим, когда отдыхаем, когда работаем. И таких продолжительных недель, которые были перед ноябрьским праздником, в 2026 году не будет", - сказал депутат.

Он также отметил, что в 2026 году не будут сокращены новогодние каникулы, "хотя об этом регулярно звучат самые разные предложения". "Все остается как есть - в соответствии с Трудовым кодексом. Я считаю, что баланс и компромиссный формат, который был сделан, надо поддерживать", - подчеркнул Нилов.