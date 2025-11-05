В Госдуме предупредили о штрафах за шум по ночам

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Региональные власти в РФ самостоятельно устанавливают правила соблюдения режима тишины в определенное время суток и штрафы за их нарушение. Так, москвичам за шум в неподходящее время грозит штраф от 500 рублей до 4 тыс. рублей, отметил в беседе с ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

Депутат объяснил, что управленцы в регионах "лучше знают территориальные особенности, условия проживания и плотность населения", поэтому понимают, как правильно установить временные рамки соблюдения режима тишины в многоквартирных домах.

"Каждый регион не только устанавливает правила, но и сам определяет и наказание за нарушение режима тишины. Например, в Москве за шум в неположенное время грозит штраф от 500 до 4 тысяч рублей для физлиц, от 4 до 8 тысяч рублей для ИП, и для юрлиц - от 40 до 80 тысяч рублей. В Московской области он составляет от тысячи до трех для физлиц, для ИП - от 5 до 10 тысяч рублей, а для юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей. В каждом регионе цифры свои", - сказал Колунов.

Вместе с тем он обратил внимание, что у российских субъектов есть и общие правила в контексте режима тишины - "запрет на шум в ночное время и обязанность обеспечить тихий час днем". "Время такого перерыва чаще всего устанавливается регионами в промежуток с 13 до 15 часов", - добавил парламентарий.

Колунов указал, что в случае нарушения соседями режима тишины следует обратиться в полицию - сотрудники будут обязаны приехать, зафиксировать факт нарушения и провести профилактическую беседу, а также составить протокол об административном правонарушении. "В случаях повторного нарушения закона о тишине будет наложен штраф. Также можно обратиться в управляющую компанию, но, скорее всего, они тоже переадресуют жильцов к полиции или вызовут наряд самостоятельно", - резюмировал депутат.