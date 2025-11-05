Посольство РФ в США вручило почетный знак директору РКЦ на Аляске

Советник-посланник посольства Андрей Леденев отметил содействие Анны Верной дипломатам РФ в ходе визита президента России Владимира Путина в Анкоридж

Редакция сайта ТАСС

Глава Русского культурного центра на Аляске Анна Верная и советник-посланник посольства России в США Андрей Леденев (слева направо) © Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Вашингтоне вручили "Почетный знак соотечественника" директору Русского культурного центра на Аляске Анне Верной за вклад в развитие гуманитарных связей.

"Хотел бы выразить большую признательность всем соотечественникам за то, что, проживая в разных уголках США, вы поддерживаете и развиваете культурно-гуманитарные и деловые связи с Россией, стараетесь формировать доброжелательное отношение к нашей стране, несмотря на имеющиеся сложности", - заявил советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Андрей Леденев на приеме в Российском культурном центре (РКЦ), приуроченном ко Дню народного единства.

"В этот знаменательный день мне особенно приятно вручить заслуженную награду - "Почетный знак соотечественника" - директору Русского культурного центра на Аляске Анне Ивановне Верной за многолетний вклад в развитие гуманитарных связей, сохранение культурно-исторического наследия Русской Америки и памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны", - подчеркнул дипломат. "Особенно ценим содействие Анны Верной российским дипломатам в ходе рабочего визита президента России Владимира Путина в Анкоридж в августе этого года", - добавил Леденев.

"Во все времена, а особенно в периоды нестабильности, простые человеческие отношения открывают возможности для диалога и созидания. Российская культура - это прочный фундамент, на котором держится взаимопонимание между народами", - отметил советник-посланник.

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча Путина и американского лидера Дональда Трампа. Общение продолжалось около трех часов: тет-а-тет в лимузине американского лидера по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три". С российской стороны во встрече также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.