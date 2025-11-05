На участке западного побережья Камчатки прогнозируют перелив песчаных кос

Явление ожидается 6 ноября

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Перелив песчаных кос морской водой ожидается на участке западного побережья Камчатки 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"6 ноября в период с 07:00 до 09:00 по камчатскому времени (с 22:00 до 00:00 мск), на западном побережье Камчатки, на участке поселок Октябрьский Усть-Большерецкого муниципального округа - поселок Ичинский Соболевского муниципального округа, ожидается переливание песчаных кос морской водой, сопровождаемое сильным волнением в прибрежной зоне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что явление сохранится до 13:00 (04:00 мск) того же дня. Водителям рекомендовано не выезжать в этот период в прибрежные зоны.

Песчаную косу в Усть-Большерецком районе Камчатки регулярно подтапливает морской водой. Власти региона ведут работу по укреплению участков дороги.