Пугачева может лишиться права на товарный знак "Кристина" в апреле 2026 года

Последнее изменение статуса знака было внесено в декабре 2016 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Певица Алла Пугачева в апреле 2026 года может потерять право на товарный знак "Кристина" в России, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), заявка на товарный знак "Кристина" поступила в апреле 1996 года. Певица продлевала действие товарного знака несколько раз, следует из данных Роспатента.

Последнее изменение статуса знака вносилось в декабре 2016 года. Тогда Пугачева в последний раз продлевала срок действия исключительного права, который, согласно данным Роспатента, истекает 25 апреля 2026 года.

Товарный знак регистрировался по 17 классам (№ 03, 05, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 28 30, 34, 35, 39, 41, 42) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - ювелирные изделия, драгоценности, часы, посуда из благородных металлов, печатные материалы, изделия из дерева, пробки, костей, пластмассы, предметы интерьера и другие.

Весной 2022 года артистка уехала с семьей из России.