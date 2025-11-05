В части Сум на севере Украины перебои с водой

Подача воды возобновится после стабилизации энергоснабжения, сообщили в "Горводоканале"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Перебои с водой наблюдаются в отдельных частях города Сумы на севере Украины. Об этом сообщил "Горводоканал" городского совета.

"Обесточенный объект переводится на аварийно-резервное питание. В этой связи сегодня, 5 ноября, вода будет подаваться по графику с пониженным давлением с 05:00 до 10:00 (с 06:00 до 11:00 мск - прим. ТАСС) для жителей", - говорится в сообщении совета в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Подчеркивается, что подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации энергоснабжения.

Вечером 4 ноября местные СМИ сообщали о взрывах в Сумах. Позже "Горводоканал" проинформировал, что один из водозаборов города был обесточен.