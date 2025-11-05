Ростех предложил обучать студентов из Венесуэлы в вузах России

Для иностранных студентов могут быть адаптированы образовательные треки корпорации

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" предложила обучать венесуэльских студентов в российских вузах по квоте правительства РФ, говорится в сообщении Ростеха.

Для иностранных студентов могут быть адаптированы образовательные треки корпорации. Как отмечается в сообщении, в подготовке иностранных специалистов в интересах зарубежных партнеров Ростеха уже задействован широкий круг вузов, среди которых МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, РТУ МИРЭА.

"Госкорпорация "Ростех" предложила обучать студентов из Венесуэлы в ведущих российских вузах по квоте правительства РФ. Для иностранных специалистов могут быть адаптированы образовательные треки корпорации по подготовке инженеров нового поколения для медицинского приборостроения, авиационной, боеприпасной, оптико-электронной и ИТ-отраслей", - отмечается в сообщении.

Обучение планируется вести на русском языке с внедрением элементов английского, иностранным студентам будет обеспечена предварительная языковая подготовка. Для адаптации и эффективного освоения учебных программ предусмотрено наставничество со стороны специалистов предприятий Ростеха. Также развивается система предоставления грантов Минобрнауки.

"Мы открыты к сотрудничеству и готовы делиться своими наработками, в том числе с Венесуэлой, с которой нас связывают долгосрочные и стратегические отношения. Сегодня иностранные студенты стран-партнеров уже имеют возможность обучения инженерно-техническим специальностям в российских вузах по направлениям и квотам правительства РФ в интересах Ростеха. В 2025 году было отобрано более ста кандидатов из Армении, Бангладеш, Эфиопии, Киргизии, Мьянмы, Уганды, Руанды и других государств", - приводятся в сообщении слова директора по персоналу Ростеха Юлии Цветковой.