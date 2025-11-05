Секретари совбезов стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в Москве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Секретари советов безопасности стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) возложили венок и цветы к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Военнослужащие почетного караула вынесли венок из алых роз, обрамленных еловым лапником, и установили его перед Вечным огнем. Представители делегаций стран Содружества под аккомпанемент военного оркестра прошли к постаменту. Преклонив колено, каждый из них возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

В церемонии приняли участие секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, его коллеги из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Молдавии, Туркменистана и руководство СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В завершение церемонии караул Преображенского полка прошел с торжественным маршем в сопровождении оркестра.

Церемония приурочена к XIII встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, которая проходит в Москве с 4 по 6 ноября.