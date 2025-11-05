Володин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Председатель Госдумы отметил их вклад в защиту суверенитета и укрепление обороноспособности страны

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России с профессиональным праздником, отметив их вклад в защиту суверенитета и укрепление обороноспособности страны.

"Поздравляю всех сотрудников и ветеранов Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с профессиональным праздником. Мужественно выполняя свой долг, военные разведчики защищают суверенитет и укрепляют обороноспособность нашей страны", - сказал Володин, слова которого приведены на сайте Госдумы.

Он отметил, что военные разведчики с риском для жизни добывают информацию, необходимую для принятия решений по вопросам обеспечения безопасности России. "Высокий уровень профессионализма разведчиков, готовность в любой обстановке действовать грамотно и эффективно заслуживают уважения. Желаю крепкого здоровья и успехов в службе на благо Родины", - заключил председатель Госдумы.

5 ноября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.