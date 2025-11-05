На Сахалине ветер повредил крест на куполе храма

Его планируют восстановить к Пасхе

Редакция сайта ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Крест на куполе храма Преображения Господня в Холмске на Сахалине повредился из-за сильного ветра. Его планируют восстановить к Пасхе, к 12 апреля, сообщил ТАСС председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Южно-Сахалинской и Курильской епархии протоиерей Виктор Горбач.

"У нас в эти дни была достаточно ветреная погода. И вот один из куполов храма в городе Хомске был поврежден. Ранним утром сторож храма услышал шум и увидел, что сломался крест на куполе. Действительно, сложилась неприятная ситуация, все переживают. Сейчас община храма собирает средства на ремонт", - сказал Горбач.

Он отметил, что новый крест будут заказывать в Пензе. Затем крест отправят в Холмск по железной дороге и далее на пароме.

"Сейчас в храме продолжаются все богослужения. Священнослужители ведут переговоры, чтобы в максимально короткие сроки все это изготовили, направили", - отметил протоиерей.

Храм в Холмске открылся в 2009 году. Купола были установлены 16 апреля 2009 года. Они изготовлены в Волгодонске.