Торги по квартире Фургала во Владивостоке не состоялись из-за отсутствия заявок

Основанием для продажи имущества стало постановление отделения приставов по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Торги по владивостокской квартире бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала не состоялись из-за отсутствия заявок, следует из документов на сайте ГИС "Торги".

"По лоту 1, 2 (квартира Фургала - прим. ТАСС), 3 заявки не поступали. Признать торги по лоту № 1, 2, 3 несостоявшимися в связи с тем, что на публичные торги явилось менее двух покупателей", - говорится в документе.

Основанием для продажи имущества стало постановление отделения приставов по Приморскому краю ФСПП России. Квартира с обременениями - есть 10 записей запрещения регистрации, две записи об аресте, долги по ЖКХ превышают 180 тыс. рублей.

10 февраля 2023 года Фургал был приговорен судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей. Второе уголовное производство в отношении Фургала и еще 10 фигурантов было открыто в 2021 году.