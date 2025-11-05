В Курганской области восстановили движение на участке трассы Р-254 "Иртыш"

Ограничения были введены вечером 3 ноября из-за неблагоприятных погодных условий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ограничения движения пассажирского и грузового транспорта на участке с 362-го по 465-й км трассы Р-254 "Иртыш" в Курганской области сняты, движение осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в федеральном дорожном агентстве Росавтодор.

Ограничения были введены вечером 3 ноября из-за неблагоприятных погодных условий. По данным агентства, с 10:00 мск до 16:00 мск 4 ноября движение было открыто, однако затем трассу вновь закрыли из-за погоды.

"В настоящее время движение по участку трассы осуществляется в штатном режиме", - сказано в сообщении.