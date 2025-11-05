Фестиваль "Народы России и СНГ" станет ежегодным

Замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов отметил, что такое решение поспособствует продвижению и укреплению дружеских и партнерских связей со странами содружества

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Народы России и СНГ" будет проводиться на ежегодной основе, сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на встрече секретарей Совбезов СНГ.

"Фестиваль подтвердил востребованность дальнейшей работы по сохранению и продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, популяризации традиций и обычаев народов России и СНГ. Проведение фестиваля на ежегодный основе будет способствовать продвижению и укреплению дружеских и партнерских связей со странами содружества по основными направлениям гуманитарного сотрудничества", - сказал он.

Шевцов отметил, что в рамках фестиваля прошло более 400 мероприятий деловой, просветительской и культурной направленности. "Участники деловой программы обсудили вопросы реализации государственной национальной политики и повышения ее эффективности, основные направления гуманитарного сотрудничества России и стран содружества, отметили необходимость совместной работы по противодействию деструктивной ценностной экспансии, недопущению фальсификации истории, распространению псевдоисторических книг и концепций, направленных на создание напряженности между нашими народами", - сказал он.

По словам Шевцова, трансляции мероприятий фестиваля набрали более 650 тыс. просмотров, из которых 35 тыс. пришлось на страны СНГ. Еще 30 тыс. человек смотрели выступления в странах Запада, где вещание российских СМИ ограничено.

Встреча секретарей Совбезов СНГ станет завершающим мероприятием на международном фестивале "Народы России и СНГ", который проходит в Москве с 31 октября по 5 октября. ТАСС - информационный партнер фестиваля.