Пушилин поручил привести в порядок кровли многоквартирных домов в ДНР

Ремонт должны организовать до конца ноября

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

ДОНЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Минстрой ДНР и Единый фонд управления многоквартирными домами до конца ноября должны организовать ремонт поврежденных кровель домов, на которые жалуются жильцы. Такое поручение дал глава республики Денис Пушилин на оперативном совещании с региональным кабмином и муниципальными властями.

"Из-за обильных осадков участились жалобы на протечки кровель в многоквартирных домах. Есть обращения из Донецка, Макеевки, Харцызска, Мариуполя, Ясиноватой, Иловайска, Горловки и Зугрэса. Поручил Минстрою ДНР совместно с Единым фондом управления МКД оперативно провести проверку состояния кровель и организовать аварийный ремонт поврежденных участков. О принятых мерах доложить до 30 ноября", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он также поручил главам Енакиева, Тореза, Шахтерска и Ясиноватой ускорить строительство объектов по федпроекту "Формирование комфортной городской среды". Среди муниципалитетов, которые успешно справляются с задачей, Пушилин отметил Амвросиевку, Докучаевск, Зугрэс и Тельмановский округ.