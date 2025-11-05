В Дагестане троих детей выписали из больницы после отравления

В стационаре остаются трое пациентов

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Из Казбековской центральной районной больницы в Дагестане выписали троих детей, проходивших лечение от отравления. Об этом сообщает Минздрав республики в своем Telegram-канале.

"Трое детей с признаками кишечной инфекции выписались после проведенного лечения из Казбековской ЦРБ", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в стационаре пока остаются трое детей, состояние которых оценивается как близкое к удовлетворительному, их выписка ожидается в ближайшее время.

Всего за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 10 детей. В больнице лечение проходили шестеро детей, еще четверо - амбулаторно.

Региональное управление Роспотребнадзора по результатам лабораторных исследований установило возбудителя заболевания - шигеллу (возбудитель дизентерии).

"По предварительным выводам реализация случаев заболевания произошла через бессимптомных носителей среди персонала детских садов, у которых также выявлен возбудитель дизентерии. Механизм передачи инфекции - фекально-оральный, путь передачи - контактно-бытовой", - сообщается в Telegram-канале ведомства.