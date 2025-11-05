Лукашенко отметил профессионализм и талант телеведущего Юрия Николаева

Президент Белоруссии принес соболезнования его родным и близким

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким телеведущего Юрия Николаева в связи с его смертью.

Читайте также

"Не опускайте руки и верьте в свою звезду". Жизнь и взгляды Юрия Николаева

"Дорогие друзья, примите мои соболезнования в связи со смертью народного артиста Российской Федерации Николаева Юрия Александровича. Ушел из жизни истинный профессионал своего дела и исключительно талантливый телеведущий и актер. Его уникальное творчество и неиссякаемая энергия неизменно восхищали и дарили радость миллионам зрителей", - приводит текст соболезнования пресс-служба лидера республики.

Глава государства отметил, что в Белоруссии Николаева ценили и уважали за высокое мастерство и преданное служение искусству. "Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - отметил Лукашенко.

Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет.

Юрий Николаев - российский телеведущий, актер и продюсер. Известен по телепрограммам "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время" и "Честное слово с Юрием Николаевым". В качестве киноактера снимался в фильмах "Большие перегоны", "Девушка из камеры № 25", "Прежде, чем расстаться" и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга "Здесь все по-честному". Народный артист РФ (1998), награжден орденами Дружбы и Почета, а также отмечен благодарностью президента РФ и почетной грамотой президента РФ.