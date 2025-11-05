МВД отметило отсутствие нарушений в ходе празднования Дня народного единства

Для обеспечения контроля за общественным порядком на концертах, акциях и фестивалях были развернуты временные посты и организованы специальные маршруты патрулирования

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции не допустили нарушений общественного порядка в ходе празднования Дня народного единства, в котором приняли участие 577,5 тыс. человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"4 ноября в 1 тыс. населенных пунктов Российской Федерации состоялось около 1,5 тыс. мероприятий, посвященных Дню народного единства, в которых приняли участие 577,5 тыс. человек", - написала она в Telegram-канале.

Волк отметила, что в течение всего дня 8,3 тыс. сотрудников полиции несли службу в усиленном режиме. Содействие оказывали представители Росгвардии, работники частных охранных организаций и члены общественных организаций правоохранительной направленности. Для обеспечения контроля за общественным порядком на концертах, акциях и фестивалях были развернуты временные посты и организованы специальные маршруты патрулирования.

По словам представителя ведомства, особое внимание уделялось охране правопорядка в местах массового скопления людей, включая центральные площади, парки и пешеходные зоны. Для усиления мер безопасности использовались технические средства, включая системы видеонаблюдения.

"Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено", - подытожила Волк.