Как человек растет в зависимости от возраста

Человек сначала растет в утробе матери, затем в детстве и подростковом возрасте, а после завершения полового созревания и вовсе постепенно останавливается. Примерно к 18–20 годам костная система перестает удлиняться, и окончательные параметры закрепляются на всю жизнь за исключением пожилого возраста, когда возможны обратные изменения

Под ростом подразумевают вертикальный размер от стоп до макушки человека в положении стоя. В биологии и медицине рост рассматривается как один из важнейших антропометрических показателей, отражающих общее развитие организма. Его формирование зависит от генетических факторов, питания, гормонального фона и условий жизни.

Как рост меняется с возрастом

Самые активные фазы роста приходятся на младенчество и подростковый период. Однако пожилые люди в силу возрастных заболеваний становятся ниже на несколько сантиметров.

Дети и подростки

В первый год жизни ребенок прибавляет около 25 см, во второй — еще примерно 10 см. После этого темпы немного снижаются, но остаются стабильными: около 5–7 см в год до 10–11 лет.

В подростковом возрасте начинается так называемый пубертатный скачок роста. У девочек он обычно происходит в 10–12 лет, у мальчиков — в 12–14. За два-три года подросток может вырасти на 20–25 см, что сопровождается активным развитием скелета и мышц.

Нельзя с точностью до года определить, до какого возраста растет человек, — это индивидуально. В среднем рост замедляется к 16–18 годам у девушек и к 18–21 году у юношей.

Взрослые и пожилые

После завершения активного периода рост сохраняется в течение долгих лет. Однако человек после 60 и особенно после 70–75 лет может стать ниже на 5–6 см. Причины кроются в изменениях костной и хрящевой тканях:

позвоночные диски теряют упругость, становятся тоньше;

может развиваться остеопороз — состояние, при котором кости становятся хрупкими и теряют плотность;

возникает сутулость, спина округляется, осанка портится.

Снижение роста с возрастом — это естественный процесс, но его можно замедлить. Для этого важно поддерживать физическую активность, контролировать вес, употреблять достаточное количество кальция и витамина D и регулярно проходить обследование у врача.

Средние показатели

Понятие "нормальный рост" довольно относительное. Показатели варьируются в зависимости от пола, возраста и национальных особенностей. ВОЗ регулярно публикует таблицы роста детей, на которые ориентируются педиатры во всем мире. Среднестатистические параметры:

новорожденные — 48–53 см;

12 месяцев — около 75 см;

10 лет — 130–140 см;

18 лет — от 150 см и выше.

Средние значения роста взрослых людей в зависимости от пола:

мужчины — 175–177 см;

женщины — 162–165 см.

Регион проживания тоже имеет значение. Так, в Нидерландах средний рост мужчин превышает 183 см — это один из самых высоких показателей в мире. А в некоторых странах Азии этот же параметр не достигает и 170 см. Однако даже в пределах одной страны эти данные могут сильно варьироваться.

Причины таких различий — генетика, климат, особенности питания и образ жизни. В последние десятилетия средний рост населения в большинстве стран мира немного увеличился. Ученые связывают это с улучшением условий жизни и здравоохранения, особенно в детском возрасте.

Рост и телосложение

В зависимости от роста и телосложения выделяют три основных типа конституции людей:

эктоморфы (астеники) — худощавые, с длинными конечностями, высоким ростом и быстрым обменом веществ;

мезоморфы (нормостеники) — крепкие и мускулистые, с пропорциональным телом;

эндоморфы (гиперстеники) — склонные к полноте, с более крупными формами и медленным метаболизмом.

Однако это деление во многом условно, и существует немало промежуточных вариантов.

Ключевой параметр, позволяющий оценить телосложение, — индекс массы тела (ИМТ). Он рассчитывается по формуле: масса тела в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Так, при весе 70 кг и росте 1,75 м ИМТ будет равен 22,9 — это норма. ИМТ помогает понять, соответствует ли масса тела росту. Избыточный или недостаточный вес при любом росте может быть сигналом о нарушениях в питании, обмене веществ или уровне физической активности.

Осанка, рост, фитнес

Рост может влиять на осанку, особенно если мышцы спины и пресса слабые. Высоким людям сложнее сохранять прямую спину из-за постоянного наклона головы вниз при разговоре или работе за столом. Это приводит к искривлениям позвоночника, сутулости и болям в спине.

Низкий рост, в свою очередь, нередко заставляет человека стремиться выглядеть выше, из-за чего он может напрягать шею и плечи. Это также негативно сказывается на осанке и общем самочувствии. Регулярные физические упражнения, особенно укрепляющие мышцы спины, помогают сохранить здоровье позвоночника. Полезны плавание, йога, пилатес и любые упражнения на растяжку.

Как правильно измерить рост

Параметры роста могут иметь небольшие погрешности, но если придерживаться общих правил, их можно свести к минимуму. Делать замеры можно самим дома или в медицинском учреждении.

В поликлинике

В поликлиниках измерения делают с помощью ростомера — специального прибора с горизонтальной планкой, которую опускают до макушки, — такая фиксация обеспечивает точность до миллиметра. Процедура проводится в следующем порядке:

человек снимает обувь и головной убор;

встает прямо, прижимая пятки, ягодицы, лопатки и затылок к вертикальной линейке;

взгляд должен быть направлен вперед, подбородок параллельно полу;

планка ростомера опускается до касания с макушкой, а на шкале фиксируется рост.

В домашних условиях

Измерить рост можно и дома, для этого обычно используют:

обычную дверную коробку или ровную стену;

тонкую книжку или угольник;

рулетку или измерительную ленту.

Человек встает спиной к стене (без обуви), выровнив осанку. Книжку или угольник плотно прижимают к макушке и делают отметку на стене. После этого расстояние от пола до метки измеряют рулеткой. Ошибка в таком измерении обычно не превышает 0,5–1 см.

Интересные факты

Что еще известно о человеческом росте:

самым высоким человеком, чьи данные зафиксированы официально, был американец Роберт Уодлоу — его рост достигал 2 м 72 см;

самой низкой женщиной является индийская актриса Джиоти Амге — ее рост составляет всего 62,8 см;

дети, страдающие от недостатка белка, витамина D или хронических заболеваний, нередко отстают в росте;

национальные и этнические особенности играют большую роль: в Индонезии, Вьетнаме и Гватемале средний рост на 10–15 см ниже, чем у европейцев;

в течение суток могут быть небольшие колебания — утром человек выше, чем вечером, на 1–2 см. Это связано с тем, что за день позвоночник слегка сжимается под воздействием нагрузки, а ночью, в горизонтальном положении, восстанавливается.

До определенного возраста человек растет непрерывно, но с разной скоростью: в раннем детстве — быстрее, после пубертатного периода — медленнее, а пожилые и вовсе после 70 лет начинают "расти вниз". Но на любом этапе рост человека — важный физический параметр, своеобразный маркер, позволяющий вовремя выявить проблемы со здоровьем. В медицине для диагностики применяются определенные таблицы и индексы на основе параметров роста, позволяющие найти отклонения от нормы.