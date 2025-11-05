В ГД предложили создать на "Госуслугах" сервис для проверки нянь

Депутаты фракции "Новые люди" считают, что граждане могли бы узнавать там информацию о судимости, психических расстройствах и наличии необходимых медсправок у соискателей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме направили обращение на имя министра цифрового развития Максута Шадаева с просьбой проработать возможность создания на портале "Госуслуги" сервиса для проверки нянь и домашних помощников. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас, уважаемый Максут Игоревич, совместно с Минюстом России, Минздравом России и МВД России проработать возможность создания на портале "Госуслуги" сервиса для проверки нянь и домашних помощников по официальным источникам сведений о судимости и медицинских ограничениях", - говорится в документе.

Депутаты отметили, что у граждан нет возможности проверить информацию о няне или домашних помощниках через официальные сервисы, отсутствует цифровой инструмент, позволяющий проверить наличие или отсутствие судимости, диспансерного наблюдения в связи с психическими расстройствами , а также наличие необходимых медицинских справок. "Это создает ситуацию, при которой семья вынуждена действовать вслепую, доверяя постороннему человеку без возможности предварительно оценить потенциальные риски", - считают авторы письма.

При этом, добавили депутаты, на "Госуслугах" уже действуют сервисы для проверки налоговой задолженности, получения справки об отсутствии судимости, оформления медицинских допусков к работе и другие. "Логичным шагом видится объединение таких возможностей в рамках единого безопасного инструмента, специально предназначенного для найма няни. Использование уже существующей цифровой инфраструктуры существенно облегчило бы процедуру проверки и сделало ее доступной каждому пользователю без лишней бюрократической волокиты", - следует из текста документа.