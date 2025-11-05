Реготделения "Молодой Гвардии ЕР" в Липецкой области возглавляют участники СВО

Также бойцы входят в руководство областных организаций в сфере культуры и охраны биоресурсов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Отделения "Молодой гвардии "Единой России" и ДОСААФ России в Липецкой области возглавляют участники СВО. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении государственной службы и кадровой работы.

"Ветераны СВО активно приглашаются руководством региона, органов власти Липецкой области для решения вопросов и задач, стоящих перед субъектом, применения их опыта и знаний при принятии и реализации важных управленческих решений. Должность заместителя губернатора Липецкой области в настоящее время замещает ветеран СВО Роман Балашов. Кроме того, жители региона, имеющие опыт выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции, входят в руководство областных организаций в сфере культуры, охраны биоресурсов, являются депутатами муниципальных советов, главами сельских поселений, а также региональных отделений организаций, в частности "Молодой Гвардии "Единой России" и ДОСААФ России по Липецкой области", - сообщил первый заместитель начальника управления Роман Голенских.

Собеседник агентства добавил, что имеющийся у ветеранов и участников СВО опыт взаимодействия в условиях неопределенности, способность принимать быстрые и обоснованные решения, умение действовать решительно как в интересах коллектива, так и для достижения поставленных задач могут быть востребованы и применимы в государственном секторе и в иных областях деятельности.

Голенских также напомнил о кадровой программе "Герои Липецкой земли", аналога федеральной программы "Время героев". Заявки на участие в ней подали более 200 человек, затем в несколько этапов были отобраны 19 ветеранов и действующих участников СВО. Для них организована очная образовательная программа переподготовки, предусматривающая знакомство с системой государственной гражданской и муниципальной службы, развитие компетенций руководителя государственного сектора. Программа состоит из четырех очных модулей общей продолжительностью один год, ее участники уже дают положительную обратную связь.

Каждому участнику программы назначен наставник из числа руководителей высокого областного уровня, организовано индивидуальное сопровождение личностно-профессионального развития. "Участники программы уже сейчас рассматриваются на руководящие должности в органах власти области, в том числе на муниципальной службе и в региональных бюджетных учреждениях", - подчеркнул Голенских.

15 человек зачислены в резерв региональной кадровой программы, они начнут обучение, как только закончится их участие в СВО и появится возможность лично посещать мероприятия очных модулей. Жители российских регионов из числа ветеранов СВО, включая липчан, также продолжают становиться участниками похожих федеральных программ.