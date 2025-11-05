Минздрав Молдавии опроверг сообщения о выдаче фальшивых дипломов врачам Румынии

Министр здравоохранения республики Эмиль Чебан объяснил, что все действия студентов Государственного медицинского и фармацевтического университета тщательно задокументированы

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Молдавии Эмиль Чебан заявил, что информация о получении румынскими врачами поддельных дипломов молдавского Государственного медицинского и фармацевтического университета не соответствует действительности.

"В Медицинском университете существует информационная система. Каждый студент, поступающий и оканчивающий учебу, ежедневно посещает лекции; все документируется и оцифровывается. Каждый экзамен оцифрован, каждая выставленная оценка не может быть изменена никем. Вы можете видеть каждый час, кто входил в систему или выходил из нее, какую оценку поставил. Если студент не заходил в нее более двух-трех дней, система сразу же блокируется. Это ложь", - заявил журналистам Чебан, который до назначения министром возглавлял это учебное заведение. Он отметил, что узнал об этом случае из СМИ, и заверил, что потребует проведения полного расследования для прояснения ситуации.

Как сообщила ранее полиция Румынии, в офисе одного из учреждений и в домах граждан в Бухаресте было проведено 14 обысков по делу о подделке дипломов о медицинском образовании, полученных в Молдавии. По данным расследования, оказавшиеся под следствием медики запросили признать их дипломы, хотя, судя по документам, во время проведения обучения врачи-резиденты находились не в Молдавии, а Румынии, где им выплачивалась полная заработная плата.