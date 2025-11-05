Гаглоев назначил представителей по поддержке участников СВО и их семей

Интересы лидера Республики Южная Осетия в этом направлении будут представлять министр здравоохранения Сослан Наниев, начальник Контрольного управления президента Сармат Чочиев и помощник президента Алан Плиев

ЦХИНВАЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал распоряжение о назначении официальных представителей главы государства по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщила пресс-секретарь главы закавказской республики Наталья Босикова.

"Согласно документу, интересы президента в этом важном направлении будут представлять министр здравоохранения Сослан Наниев, начальник Контрольного управления президента Сармат Чочиев и помощник президента Алан Плиев", - сказала Босикова.

Она пояснила, что Наниев, имеющий значительный опыт организации медицинской помощи участникам СВО, будет курировать вопросы лечения и реабилитации военнослужащих. Плиев будет координировать работу по поддержке семей участников специальной военной операции.

"Сармат Чочиев, в свою очередь, возьмет на себя контроль за исполнением поручений президента по оказанию помощи бойцам в зоне проведения специальной военной операции для выполнения поставленных задач и помощи их семьям. Чочиев в 2014-2015 годах защищал Донбасс в рядах бригады "Восток" ДНР, а с 2022 года занимается вопросами поддержки участников СВО в своей должности", - уточнила пресс-секретарь.

Босикова подчеркнула, что подписанный главой государства документ свидетельствует о последовательной работе руководства республики по укреплению системы социальной защиты военнослужащих и их семей.