В РФ хотят ввести обязательное противопожарное расстояние от лесов до зданий

Оно должно быть не менее 100 м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. МЧС РФ предлагает в целях противопожарной безопасности законодательно ввести обязательное расстояние не менее 100 м между зданиями и лесными насаждениями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Документ разработан МЧС России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и предусматривает установление противопожарных расстояний шириной не менее 100 м от зданий и сооружений до лесных насаждений", - сказали в пресс-службе. В настоящее время техрегламент не оговаривает конкретные расстояния от лесов до зданий, указано лишь, что они "должны обеспечивать нераспространение пожара".

Законопроект должен внести изменение в технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Он находится на рассмотрении правительства РФ, в нем учтены замечания Минприроды России и Рослесхоза.

Нововведение было рассмотрено на межведомственном координационном совещании по вопросам обеспечения пожарной безопасности объектов инфраструктуры города Сарова, в котором приняли участие глава МЧС РФ Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Объекты Росатома располагаются на территории Сарова.

"Хочу отметить, что природные пожары 2010 года и 2021 года неоднократно представляли реальную угрозу данным объектам. Несмотря на это, на сегодняшний день в период действия пожароопасного сезона вероятность перехода ландшафтных пожаров с территории Мордовского государственного природного заповедника по-прежнему сохраняется", - цитируют в пресс-службе Куренкова.

В августе 2021 года два крупных природных пожара спалили треть заповедника, пострадала территория Сарова. Пожарную опасность увеличивают торфяные болота, которые занимают в заповеднике 3 тыс. га. "При этом у особо охраняемой природной территории нет необходимой болотоходной и другой вездеходной техники для оперативного реагирования на пожары в труднодоступной болотистой местности и доставки сил и средств к очагу пожара", - добавили в МЧС. Также в недостаточной мере от пожаров защищена территория Сарова.