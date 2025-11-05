Эксперт Харченко: без отопления Киев эвакуируют при температуре минус 10

Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспектив, что они заработают, то это ситуация техногенной катастрофы, заявил директор Центра исследования энергетики

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Эвакуация населения Киева потребуется, если столица зимой при температуре минус 10 градусов останется без отопления на три дня. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10 градусов и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять слив воды из домов и эвакуацию населения. Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспектив, что они заработают в минус 10, то это ситуация техногенной катастрофы", - сказал он изданию "Телеграф".

Ранее депутат Киевской рады Виталий Нестор заявлял, что жителям Киева не следует рассчитывать на городские власти в случае форс-мажоров с отоплением в зимний период. Он призвал горожан держать дома одеяла и газовые баллоны, чтобы "греться и иметь возможность разогревать еду в таких пионерских условиях". Экс-министр энергетики страны Ольга Буславец считает, что этот отопительный сезон будет очень сложным для Украины, а предстоящая зима - самой тяжелой за время конфликта.