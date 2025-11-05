Прощание с Валерием Борщевым состоится 9 ноября

Депутат умер 3 ноября на 82-м году жизни

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Отпевание и прощание с бывшим депутатом Госдумы, автором закона об общественном контроле Валерием Борщевым состоится 9 ноября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба партии "Яблоко"

Борщев умер 3 ноября на 82-м году жизни из-за болезни.

"Отпевание и прощание с Валерием Васильевичем Борщевым состоится в Храме Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе в воскресенье, 9 ноября, в 12:00", - говорится в сообщении.

Борщев родился 1 декабря 1943 года. С 1990 по 1993 год был депутатом Моссовета. В период с 1994 по 1999 год был депутатом Госдумы первого и второго созывов, членом фракции "Яблоко". В 2008 году стал членом политического комитета партии.