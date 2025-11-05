Сенатор Кастюкевич: визит Джоли в Херсон не поможет в решении проблем жителей

Игорь Кастюкевич также поделился мнением, что Джоли на Украине не поедет дальше тех мест, куда ее привезут с беспрецедентными мерами безопасности

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный киевскому режиму город Херсон, как и в другие города Украины, не поможет жителям с их трудностями, однако его используют для пропаганды продолжения украинского конфликта. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Ранее украинское издание "Страна" сообщало, что актриса Анджелина Джоли посетила подконтрольный Киеву город Херсон.

"Можно сколько угодно возить за средства американских и европейских налогоплательщиков разных голливудских звезд в Херсон и другие города, только вот простым людям это никак не поможет. Очередная пиар-акция на голоде и страхе. Причем в истинные причины которых Джоли и ей подобные приглашенные звезды даже не станут заглядывать. Все это делается ради медийного эффекта, на котором построена вся западная пропаганда украинского конфликта", - сказал собеседник агентства.

Он также поделился мнением, что Джоли на Украине не поедет дальше тех мест, куда ее привезут с беспрецедентными мерами безопасности. Также сенатор не исключает, что это могут быть и павильонные съемки.

"Дело в другом - ей не интересно, как на самом деле все обстоит. Иначе бы она приехала к детям Донбасса и Новороссии куда раньше, чем теперь. <...> Только вот она не поедет. Во-первых, мы не будем платить. Во-вторых, ее в Россию не пустят [из США] из-за страха. А вдруг Анджелина увидит здесь то, что так отчаянно пытаются скрыть от западной и американской аудитории, и перестанет транслировать русофобские идеи? Что тогда? К сожалению, вопрос риторический", - сказал Кастюкевич.