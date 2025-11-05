На Ставрополье на треть ускорят работу с неотложными вызовами пациентов

Проект по трансформации системы государственного и муниципального управления действует в регионе с 2019 года

СТАВРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Работу с неотложными пациентами намерены ускорить на треть на Ставрополье, время от вызова скорой помощи до передачи пациента в стационар сократится до 50 минут. Работу проведут по проекту "Эффективный регион", сообщили ТАСС в правительстве края.

"Ключевая цель - сокращение времени, начиная от приема вызова скорой медицинской помощью до передачи пациента в стационар на лечение. Если на старте проекта это занимает не менее 1 часа 16 минут (а в отдельных случаях - до 3 часов, в зависимости от удаленности медицинской организации), то по итогам проекта планируется выйти на стабильные 50 минут. Планируется сократить долю непрофильной нагрузки при оказании скорой медицинской помощи, а долю повторных звонков по одному случаю свести к нулю", - прокомментировали в правительстве региона.

Проект "Эффективный регион" реализуется на Ставрополье по инициативе губернатора края Владимира Владимирова. Представители госкорпорации "Росатом" оказывают региону методическую поддержку на безвозмездной основе. Работа касается разных сфер - социального обеспечения, образования, здравоохранения, благоустройства, ЖКХ, предоставления госуслуг, господдержки бизнеса, работы с документами и с обращениями граждан.

"В первую очередь надо смотреть на наиболее перспективные точки, которые дадут полезный эффект на десятилетия вперед. Повышение производительности - направление, которым надо идти. Вся наша работа и впредь будет направлена на достижение одной цели - лучшей жизни для наших земляков", - пояснил глава Ставрополья.

Проект по трансформации системы государственного и муниципального управления действует на Ставрополье с 2019 года. В 2025 году в регионе стартовала седьмая волна, включающая более 120 бережливых проектов. В их числе проект по оптимизации процессов оказания экстренной медицинской помощи.

"Отличительной чертой постковидного периода в Ставропольском крае, как и во многих регионах страны, стал отток медицинских работников из службы скорой медицинской помощи. Угрозы последних лет ставят перед системой здравоохранения новые задачи по обеспечению готовности к оказанию медицинской помощи пациентам в чрезвычайных ситуациях, повышению запаса прочности системы здравоохранения путем мобилизации всех имеющихся ресурсов", - отметили в правительстве региона.