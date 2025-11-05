В "Артеке" торжественно закрыли финал конкурса "Большая перемена"

Всего 300 школьников со всей России стали победителями

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Торжественное закрытие финала конкурса "Большая перемена" для 8-10 классов прошло в международном детском центре (МДЦ) "Артек", передает корреспондент ТАСС.

На сцене чествовали лауреатов конкурса. Всего 300 школьников со всей России стали победителями. Конкурс проходил в течение года по 12 направлениям. В Год защитника Отечества и год 80-летия Великой Победы часть заданий была посвящена памяти поколений.

В торжественной церемонии принял участие первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Я хочу поздравить всех вас с победой в большом общероссийском конкурсе, хочу поздравить ваших наставников, ваших учителей, которые болели, переживали вместе с вами и сейчас гордятся вами. Отдельные слова благодарности я бы хотел сказать вашим родным и близким: вашим семьям, вашим родителям. <…> Они воспитали очень достойных людей и они сейчас гордятся вами", - сказал он.

Артековцы и гости детского центра исполнили гимн России.

О "Большой перемене"

С 1 по 5 ноября в "Артеке" проходит финал конкурса "Большая перемена" для учеников 8-10 классов - флагманского проекта Движения первых, который проводится при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России. С 2025 года проект вошел в нацпроект "Молодежь и дети". За шесть сезонов его участниками стали более 7 млн человек. В конкурсе предусмотрено 12 направлений - от науки и технологий до искусства и творчества.