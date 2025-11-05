УНИАН: мужчина из кортежа Джоли уже готовится к службе в ВСУ

Источники агентства сообщили, что мобилизованный является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Приехавшая на Украину актриса Анджелина Джоли не освободила из военкомата задержанного мужчину из ее группы сопровождения, он уже готовится к военной службе по мобилизации. Об этом заявило агентство УНИАН со ссылкой на источники в Сухопутных войсках ВСУ.

По данным источников, задержанный сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мужчина был не охранником, а водителем актрисы. Он является гражданином Украины 1992 года рождения. Источники подтверждают, что мужчину задержали на блокпосту, у него отсутствовали военно-учетные документы, и его забрали ТЦК.

При этом в ходе проверки выяснилось, что мужчина является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки, утверждают источники. Они также заявили агентству, что после выяснения всех обстоятельств в ТЦК, актриса со своей группой продолжила дальнейший путь, а задержанный водитель остался и готовится к военной службе по мобилизации. Также отмечается, что Джоли и ее представители "не влияли на работу сотрудников ТЦК".

Официальных комментариев на данный момент не поступало, а информация в украинских СМИ разнится. Агентство ТСН со ссылкой на источники в командовании Сухопутных войск пишет, что задержанный является охранником актрисы, который после проверки в ТЦК "поехал по своим делам". Источники также заявили, что Джоли якобы зашла в ТЦК для того, чтобы попроситься в уборную. "С Анджелиной Джоли все нормально, она действительно посетила ТЦК. Заехала и попросилась в туалет. Относительно ее телохранителя - это офицер запаса. Насильно его никто не задерживал. Его пригласили посетить ТЦК. Установили его личность, после чего он спокойно уехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона", - сказал ТСН источник в командовании.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) раскритиковал это заявление и предложил властям представить лицо Джоли, когда ей переведут, с какой целью она, по версии украинской стороны, зашла в ТЦК. "Просто какой-то стыд", - написал он в своем Telegram-канале.

5 ноября стало известно, что Джоли приехала в в подконтрольный Киеву город Херсон. Позже украинские СМИ сообщили, что сотрудники ТЦК ночью задержали одного из охранников актрисы на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. По их данным, Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы охранника отпустили. Издание "Инсайдер" уточнило, что в ТЦК охранника долго не отпускали и звонили в офис Зеленского.