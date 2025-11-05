Путин поблагодарил за приглашение на Екатерининский форум
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин постарается приехать на Екатерининский форум, если ему позволит это сделать график. Мероприятие планируется в декабре в Москве.
Речь об этом зашла на заседании Совета по межнациональным отношениям. Константин Матис - президент общественной организации "Федеральная национально-культурная автономия российских немцев" - пригласил Путина посетить Екатерининский форум и в целом попросил проводить его регулярно.
"Спасибо и за вашу работу - очень важное направление, и за ваше предложение. [Приеду], если график у меня сложится соответствующим образом", - отреагировал глава государства.
Екатерининский форум нацелен на укрепление общероссийской гражданской идентичности, привлечение высококвалифицированных специалистов в Россию. Ожидается, что в форуме примут участие до 700 человек.