Путин поблагодарил за приглашение на Екатерининский форум

Ожидается, что в форуме примут участие до 700 человек

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин постарается приехать на Екатерининский форум, если ему позволит это сделать график. Мероприятие планируется в декабре в Москве.

Речь об этом зашла на заседании Совета по межнациональным отношениям. Константин Матис - президент общественной организации "Федеральная национально-культурная автономия российских немцев" - пригласил Путина посетить Екатерининский форум и в целом попросил проводить его регулярно.

"Спасибо и за вашу работу - очень важное направление, и за ваше предложение. [Приеду], если график у меня сложится соответствующим образом", - отреагировал глава государства.

Екатерининский форум нацелен на укрепление общероссийской гражданской идентичности, привлечение высококвалифицированных специалистов в Россию. Ожидается, что в форуме примут участие до 700 человек.