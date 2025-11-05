В Махачкале 19 жителей посмертно наградили орденом Мужества

Награды родственникам бойцов передал глава города Джамбулат Салавов

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. В Махачкале 19 жителей, погибших в ходе СВО, посмертно наградили орденом Мужества. Награды родственникам военнослужащих передал глава города Джамбулат Салавов.

"Сегодня встретился с семьями погибших участников специальной военной операции. <…> Девятнадцати семьям были переданы ордена Мужества. Это не просто награда - это подтверждение того, что подвиг каждого героя не забыт", - сказал Салавов.

По его словам, Россия всегда гордилась мужеством своих сыновей, и подвиги бойцов - часть этой истории.

"Выразил соболезнования родным и близким, поблагодарил их за воспитание достойных мужчин, настоящих защитников. Их имена навсегда останутся в памяти людей. Вместе с присутствующими мы почтили светлую память погибших минутой молчания. Федеральные и региональные органы власти продолжают работу по поддержке семей военнослужащих. Глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов уделяет этому вопросу особое внимание и нацеливает органы власти на максимальную помощь",- добавил Салавов.