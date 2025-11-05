Командир "Воина" оценил идею допбаллов для выпускников центра

Дополнительные баллы для выпускников "Воина" позволят привлечь молодежь в военные вузы, отметил Герой России и участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Дополнительные баллы для выпускников центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" помогут привлечь молодежь в военные вузы. Об этом сообщил ТАСС командир центра "Воин", Герой России и участник президентской программы "Время героев" Андраник Гаспарян.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность получения дополнительных баллов при поступлении в военные вузы для выпускников центра "Воин".

"Само решение будет способствовать дополнительному привлечению молодежи в военные вузы страны. Можно сказать, что на сегодняшний день многие курсанты центра "Воин", проходя у нас обучение и своего рода профессиональную ориентацию, выражают интерес к поступлению именно туда", - сказал Гаспарян.

Он отметил, что многие выпускники военных вузов имеют очень высокую квалификацию и востребованы не только в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. "Надеемся, что инициативу подхватят и региональные вузы страны", - отметил Гаспарян.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что сегодня участие в мероприятиях центров "Воин" дает от 2 до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ в 27 вузах 11 регионов.