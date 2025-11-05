Politico: ЕС фактически прекратил выдачу многократных шенгенских виз россиянам

Новые правила могут вступить в силу на этой неделе, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Евросоюз в большинстве случаев прекратил выдачу гражданам РФ многократных туристических виз в страны Шенгенской зоны. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По ее информации, ЕС также работает над более строгими ограничениями, направленными на сокращение числа посещающих страны Евросоюза россиян. Politico отмечает, что новые правила могут вступить в силу на этой неделе.

Газета подчеркивает, что выдача виз остается прерогативой конкретных государств, в связи с чем Еврокомиссия может лишь усложнить процесс их выдачи, но не ввести всеобъемлющий запрет на въезд россиян на территорию ЕС.

В 2024 году Евросоюз выдал россиянам 552 тыс. шенгенских туристических виз, что на 10% превысило показатели 2023 года.

Ранее ЕС в новом 19-м пакете антироссийских санкций запретил предоставлять туристические услуги в России. Страны - члены Евросоюза 9 сентября 2022 года утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.