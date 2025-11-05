"Школа региональных министров" Росприроднадзора пройдет 6-8 ноября

Форум соберет руководителей природоохранных ведомств из 85 регионов для решения задач в области экологии и охраны окружающей среды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сессии проекта Росприроднадзора "Школа региональных министров" пройдут с 6 по 8 ноября в Мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье. Главная цель встречи - снять разночтения между федеральным и региональным уровнями и выработать единые принципы управления экологической безопасностью.

"Единое информационное поле, единообразное применение законодательства и открытое обсуждение общих проблем - фундамент для экологического благополучия. Мы понимаем, насколько важно снять разночтения между федеральным и региональным уровнями и совместно выработать единые методические принципы управления в сфере экологической безопасности. В рейтинге эффективности глав регионов есть показатель - качество окружающей среды. То, как справляются со своими задачами министерства экологии, напрямую влияет на оценку работы их руководителя. Чем профессиональнее они действуют, тем выше качество жизни людей и сильнее позиции региона в целом", - заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, чьи слова приводит пресс-служба.

Форум соберет руководителей природоохранных ведомств из 85 регионов для решения задач в области экологии и охраны окружающей среды. В ключевых мероприятиях проекта примут участие представители Минприроды России, Росприроднадзора, Росгидромета, Роснедр, Минэкономразвития, Совета Федерации, Генпрокуратуры.

"Мероприятия по снижению выбросов - на практике, в разных регионах они трактуются по-разному. Задача - привести к единообразию подходы и критерии выполнения. На квотируемых объектах должны быть установлены системы автоматического контроля с прозрачностью данных для бизнеса, регионов и надзора", - уточнили в Росприродназоре.

При этом в ведомстве считают, что платы за негативное воздействие, так называемого окрашенного платежа, может быть достаточно для экопроектов регионального уровня при активации контроля региональных команд. Также после завершения федерального проекта "Чистая страна" нужна системная работа региона - от выявления накопленного вреда окружающей среде до исключения его из реестра при соблюдении закона. Что касается обращения с отходами, то регионы получат дорожную карту по базовым требованиям эксплуатации объектов и мониторингу. Кроме того, при пользовании недрами для федерального и регионального контроля нужны единые методики и инструкции.