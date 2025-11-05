В ГД внесут законопроект о сертификатах на получение лекарств малоимущими

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесет на рассмотрение Госдумы межфракционный законопроект о введении для малоимущих групп граждан специальных сертификатов на получение лекарств на фиксированную сумму. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

Среди авторов проекта - председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев и первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев (ЛДПР).

Изменения предлагается внести в федеральный закон "О государственной социальной помощи". Согласно тексту законопроекта, право на получение такого сертификата смогут получить малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, а также лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, но не имеющие права на бесплатное или льготное приобретение лекарственных препаратов.

"Сертификат - это инструмент живой помощи. Он даст возможность нуждающимся людям приобретать лекарства вовремя, без очередей и хождений по инстанциям", - сказал ТАСС Гусев. Он добавил, что государство должно защищать здоровье граждан, особенно тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Нилов, в свою очередь, сказал ТАСС, что именной лекарственный сертификат очень актуален для тех, кто не попадает в льготные категории, имеющие право на обеспечение медикаментами, и испытывает затруднения в их приобретении. Особенно ценными изменения могут оказаться на фоне постоянного роста цен на лекарства.

В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2026 года.