Депутат Бурматов призвал не увозить к ветеринару сбитое дикое животное

Первый зампред комитета Госдумы по экологии отметил, что такое действие "будет квалифицировано как браконьерство"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Водитель, который решил отвезти к ветеринару сбитое дикое животное, может быть привлечен к ответственности за браконьерство. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

"Это будет квалифицировано как браконьерство, потому что если вы перевозите животное, то неважно - вы его убили или не вы, вы являетесь соучастником", - ответил депутат на вопрос ТАСС, можно ли отвозить к ветеринару сбитое на дороге дикое животное.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что перевозить животное может быть опасно, поскольку оно может проявить агрессию. "Раненое животное не понимает, что вы ему хотите добро сделать. Первое, что оно сделает, оно попробует вас укусить. Скорее всего, успешно, потому что его жизнь к этому готовила на протяжении всего периода, а вас вообще никогда", - сообщил Бурматов.

По его словам, гражданам не следует предпринимать самостоятельных действий по эвакуации раненого зверя, а надо связаться с местными службами. "Администрация муниципалитета должна отреагировать в любом случае. Исключений не бывает, даже если через них проходит федеральная трасса, - сказал депутат. - Бывают дороги, где населенного пункта нету. Трасса где-то в лесу проходит, животные по привычке ее перебегают. Поэтому это уже надо смотреть. Либо региональные власти подключать".