В Башкирии открыли проезд по трассе Уфа - Инзер - Белорецк для всех

Движение по участку трассы закрывали из-за снега, гололеда, ветра

УФА, 6 ноября. /ТАСС/. Движение транспортных средств полностью возобновлено по участку трасы Уфа - Инзер - Белорецк в Башкирии с 67-го по 222-й км. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

"С 07:00 часов (05:00 мск - прим. ТАСС) 6 ноября открыто движение для всех видов транспорта по дороге Уфа - Инзер - Белорецк", - говорится в сообщении.

Ранее движение по участку трассы закрыли из-за сложных погодных условий: снега, гололеда, ветра.

В Башкирии в предстоящие сутки прогнозируются гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица на дорогах, местами порывы ветра 15-20 м/с. Видимость на автодорогах ухудшится в тумане до 500-1 000 м.