Жителей Сахалина предупредили об усилении ветра до 30 м/c

Обстановку контролируют в главном управлении МЧС России по региону

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Опасные погодные явления прогнозируются на территории Сахалинской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"По информации Сахалинского управления Росгидромета, ночью 7 ноября в Долинском районе ожидается сильный снег, ветер 10-15 м/с, днем порывы 17-22 м/с, в Южно-Курильском и Курильском районах ожидаются сильные осадки, ветер 9-14 м/ с, днем порывы 25-30 м/с. Днем 7 ноября в Северо-Курильском районе ожидаются сильные осадки, ветер 9-14 м/с, порывы 13-18 м/с", - говорится в сообщении.

Обстановку контролируют в главном управлении МЧС России по Сахалинской области, отметили в пресс-службе ведомства. Спасатели рекомендуют местным жителям и гостям региона без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, соблюдать правила безопасности на дорогах. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, посоветовали переждать непогоду в подготовленных для этого местах и при необходимости обращаться в экстренные службы.

1 ноября регион попал в зону влияния циклона с Тихого океана. Тогда из-за урагана с порывами ветра до 36 м/c от электричества было отключено 70 домов в Южно-Курильском районе.