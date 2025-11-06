В Новосибирске отремонтируют здание старейшей детской киностудии

Завершить работы планируют к ноябрю 2026 года

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Новое здание для одной из старейших киностудий Новосибирска "Поиск", которая в 2022 году лишилась помещения, отремонтируют в 2026 году. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Новосибирская детская киностудия "Поиск", где дети с раннего возраста бесплатно учатся создавать кино и мультфильмы, известна в России и за рубежом. С 2014 по 2022 год студия занимала здание на территории Новосибирского высшего военного командного училища, но была вынуждена покинуть его по требованию Минобороны РФ. Власти города пытались предоставить студии другие помещения, однако они не соответствовали потребностям и задачам учреждения. Позднее студии подобрали здание бывшего детсада.

"В Академгородке начался капитальный ремонт здания на Детском проезде, 17 - будущего дома детской киностудии "Поиск". Завершить обновление планируем к ноябрю 2026 года", - написал мэр.

Кудрявцев уточнил, что в 2023 году помещение бывшего детского сада передали киностудии, чтобы создать современное пространство, где дети смогут снимать и монтировать свои первые фильмы, заниматься актерским мастерством и воплощать творческие идеи.

"Проверка показала, что конструкции в неудовлетворительном состоянии - без капитального ремонта здание использовать нельзя. Поэтому разработали проектную документацию, летом она прошла государственную экспертизу. Подрядчик определен, контракт заключен - сейчас на объекте уже идут демонтажные работы", - уточнил мэр.

Детская киностудия "Поиск" работает в новосибирском Академгородке с 1973 года. Внутри учреждения действует киношкола, студии мультипликации, изостудия. Работа киностудии получила признание на многочисленных российских и международных фестивалях детского мультипликационного кино, на которых получила более 400 дипломов и призов.